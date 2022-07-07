Annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu doktoru öldürdü!

Konya Şehir Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı olarak görev yapan Ekrem Karakaya, Hacı Mehmet Akçay tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü. Akçay daha sonra aynı silahla intihar etti. Akçay'ın annesinin bir ay önce kalp krizi geçirerek öldüğü Akçay'ın da bundan doktor Karakaya'yı sorumlu tuttuğu için bu cinayeti işlediği öğrenildi

Yunak Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan evli Hacı Mehmet Akçay, dün saat 14.30 sıralarında geldiği Konya Şehir Hastanesi Kardiyoloji kliniğinde, Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'ya tabancayla peş peşe ateş etti. Akçay, ardından silahın namlusunu kendi başına dayayıp, tetiği çekti. Karakaya ve Akçay, kanlar içinde yere yığılırken, silah sesleri üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Poliklinikteki diğer doktorların müdahale ettiği doktor Karakaya ile Akçay, kurtarılamadı.

Akçay'ın annesi Kezban Akçay’ın, yaklaşık 1 ay önce geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi. Akçay'ın doktor Karakaya'yı annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu için öldürdüğü öne sürüldü.

SALDIRGAN İŞ YERİNDEN İZİN ALMIŞ

Konya Şehir Hastanesi'nde doktor Ekrem Karakaya’yı (47) tabancayla vurup öldürdükten sonra intihar eden Hacı Mehmet Akçay'ın (39), güvenlik görevlisi olarak çalıştığı Yunak Devlet Hastanesi'nden, belinden rahatsız olduğunu belirtip, burada ortopedi servisi olmadığı için Akşehir Devlet Hastanesi'ne gideceğini söyleyerek izin aldığı ortaya çıktı. Saldırının yaşandığı odada ise eşyaların dağıldığı görüldü.

Akçay'ın annesi Kezban Akçay'ın (58) 7 Haziran günü geçirdiği kalp krizi sonucu Yunak Devlet Hastanesi'nden sevkle Konya Şehir Hastanesi'ne getirildiği, burada doktor Ekrem Karakaya (47) tarafından anjiyo ameliyatı yapıldığı, bir gün sonra da yaşamını yitirdiği bildirildi.

2 ÇOCUK BABASIYDI

Kayseri Develi’de doğan, 1999 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan doktor Ekrem Karakaya'nın (47), 7 ve 8 yaşlarında iki kız çocuğunun olduğu ifade edildi. (DHA)

MESLEKTAŞLARINDAN PROTESTO

Konya’da kardiyoloji uzmanı Ekrem Karakaya'nın, Hacı Mehmet Akçay tarafından tabancayla vurularak öldürülmesi, görev yaptığı Şehir Hastanesi'nin bahçesinde mesai arkadaşlarınca protesto edildi. Karakaya'nın meslektaşları, büyük üzüntü içinde olduklarını, sağlık çalışanlarına şiddetin durmasını istediklerini dile getirdi.