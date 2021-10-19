8 BİN YILLIK!
8 BİN YILLIK!
0
GELİN ARABASI KAZAN OLDU!
GELİN ARABASI KAZAN OLDU!
0
KIZINA KIZIP EVİ YAKTI: 6 ÖLÜ
KIZINA KIZIP EVİ YAKTI: 6 ÖLÜ
0
WHATSAPP'A YENİ ÖZELLİK
WHATSAPP'A YENİ ÖZELLİK
0

Antalya açıklarında büyük deprem!

Antalya'nın açıklarında büyük bir deprem meydana geldi. Depremin 6.0 büyüklüğünde olduğu açıklandı

Antalya açıklarında büyük deprem!
19 Ekim 2021 Salı 08:57

Son dakika! Akdeniz'de Richter ölçeğine göre 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, Akdeniz'in 130.19 kilometre açıklarında, 36.10 kilometre derinlikte, saat 08.32'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Antalya kent merkezinin yanı sıra, çevre iller ve ilçelerde de hissedildi. Depremin merkez üssünün, Antalya'nın Kaş ilçesine 189.11 kilometre uzakta olduğu kaydedildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #antalya deprem #deprem
Önceki Haber
Kızına kızıp evi yaktı: 6 ölü!
Sonraki Haber
İzmir'de ekmek 2 lira oldu! Ama zam yokmuş!
Japon turiste hamamda taciz şoku!
Japon turiste hamamda taciz şoku!
0
Konya Teknik Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Konya Teknik Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
0
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğretim üyesi alacak
0
Samsun Üniversitesi 60 kişi alacak
Samsun Üniversitesi 60 kişi alacak
0
Bandırma'da kaza: 2 kişi hayatını kaybetti
Bandırma'da kaza: 2 kişi hayatını kaybetti
0
İddianame kabul edildi! Sedat Peker hakkında tutuklama kararı!
İddianame kabul edildi! Sedat Peker hakkında tutuklama kararı!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.