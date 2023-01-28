Antalya AKEV Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Antalya AKEV Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Antalya AKEV Üniversitesi öğretim üyesi alacak
28 Ocak 2023 Cumartesi 11:40

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Antalya AKEV Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Antalya Akev Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesi’nde belirtilen asgari niteliklere sahip, devamlı statüde Öğretim üyesi alımı yapacaktır.

İlan için başlayan başvurular 10 Şubat 2023 tarihine kadar sürecektir.

İlanın ayrıntıları için tıklayınız.

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