Antalya AKEV Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Antalya AKEV Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Antalya AKEV Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Antalya Akev Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesi’nde belirtilen asgari niteliklere sahip, devamlı statüde Öğretim üyesi alımı yapacaktır.

İlan için başlayan başvurular 10 Şubat 2023 tarihine kadar sürecektir.

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