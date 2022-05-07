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Antalya Belediyesi zabıta alacak

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı zabıta memuru alımı yapacağını duyurdu

Antalya Belediyesi zabıta alacak
07 Mayıs 2022 Cumartesi 12:14

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

 

İlan için başvurular 30 Mayıs- 3 Haziran ve 6-10 Haziran 2022 tarihlerinde mesai bitimine kadar şahsen yapılacaktır.


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