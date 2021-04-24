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Antalya Bilim Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Antalya Bilim Üniversitesi'nin 10 öğretim üyesi alacağı açıklandı

Antalya Bilim Üniversitesi öğretim üyesi alacak
24 Nisan 2021 Cumartesi 11:57

Antalya Bilim Üniversitesi, 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Üniversitemiz birimlerine 2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu’nun, Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma Yönetmeliği’nin   ilgili   hükümleri   gereğince, belirtilen   kadrolara   öğretim elemanları alacaktır.


AÇIKLAMALAR:

•     İlk   başvuruda   ya   da   atanmaya   hak   kazandığında   istenilen   belgelerin   Resmi Kurumlarca  “Aslı  Gibidir”  yapılması  veya  Noter  Onaylı  olması  gereklidir.  Onaysız  belgeler geçersiz kabul edilir.
•     İlgililerin  Üniversitemizin  Çıplaklı  Mahallesi,  Akdeniz  Bulvarı  No:290  Döşemealtı /ANTALYA adresine şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.
•     Süresi içinde yapılmayan veya eksik evrakla yapılan başvurular geçersiz sayılacak ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
•     Üniversitemiz  Birimlerinin  internet  sayfalarından  yapılan  tüm  duyurular  tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
•     Adayların    istenen    şartları    taşımadığı,    belgelerinde    gerçeğe    aykırı    beyanda bulundukları tespit edilenlerin tüm işlemleri iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
•     İdare gerekli gördüğü takdirde "İlanın" her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.
•     Adaylar ilanda belirtilen kadrolardan sadece birine başvuruda bulunabilir.
•     İlana ilişkin ayrıntılı bilgilere, istenen belgelere ve formlara www.antalya.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

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Etiketler; #antalya
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