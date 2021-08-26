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Antalya Büyükşehir Belediyesi 125 itfaiye eri alacak

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 125 itfaiye eri alacağını duyurdu

Antalya Büyükşehir Belediyesi 125 itfaiye eri alacak
26 Ağustos 2021 Perşembe 10:58

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri. KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartlan taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla itfaiye eri alınacaktır.

İlan edilen itfaiye eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

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