Antalya'da 22 yaşındaki gencin cesedi bulundu

Antalya'da falezlerin üzerindeki kayalıklarda ceset bulundu. Cesedin 22 yaşındaki Berke Ertaş'a ait olduğu tespit edildi. Ertaş'ın ölüm nedeni henüz bilinmiyor

Muratpaşa ilçesi Karaalioğlu Parkı'nda falezlerdeki kayalıklarda bugün öğle saatlerinde hareketsiz yatan kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde bu kişinin öldüğü belirlendi. Deniz polisi tarafından bota alınan ceset, Antalya Yat Limanı'ndaki Deniz Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Yapılan incelemede ölen kişinin, Berke Ertaş olduğu belirlendi.

Berke Ertaş'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere, Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.