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Antalya'da aralık ayında deniz keyfi

Aralık ayında sıcaklığın 20 derece ölçüldüğü Antalya'da sahiller, turistlerin yanı sıra kentte yaşayan yerleşik yabancılarla doldu. Sahile gelenlerin bir kısım güneşlenirken, bir bölümü de denize girdi

Antalya'da aralık ayında deniz keyfi
27 Aralık 2022 Salı 15:42

Antalya'da hava ve deniz suyu sıcaklığı 20 derece ölçüldü. Kentte yaşayan yerleşik yabancılar ile turistler, Konyaaltı sahiline akın etti. Güneşin ve denizin tadını çıkaranların arasında çocuklar da yer aldı. Kimileri denize girdi, kimileri güneşlendi. Ailesiyle birlikte İsveç'ten gelen Tahir Önal, “İsveç şimdilerde çok soğuk. Burası ise İsveç'in yazı gibi. Tatildeyiz. Çocuklarım denize giriyor. Güzel bir gün geçiriyoruz" dedi. Küçük kızı Özge Önal ise “Deniz çok güzel. İsveç çok soğuk. Denize giriyorum ama üşümüyorum" diye konuştu.

Ailesiyle birlikte tatilde olan İranlı Haym Tahiri, “Antalya çok güzel bir şehir. Burada denize giriyorum. Şu zamanda deniz ve hava gerçekten çok güzel" dedi. Antalya'nın denizine ve havasına hayran kaldığını anlatan İranlı Muhammed Tahiri ise “Eşim denize giriyor. Ben onları izliyorum. Hava çok güzel, Antalya çok güzel bir şehir" diye konuştu.

Sahil, denize girenlerin yanı sıra balık tutanlara da ev sahipliği yaptı. Başında Noel Baba şapkasıyla balık tutanlar ilgi çekti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #aralık #deniz
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