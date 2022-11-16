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Antalya'da bankta bir kişi ölü bulundu

Antalya'da 52 yaşındaki Ali Düdük, bir otelin önünde bulunan bankta ölü bulundu

Antalya'da bankta bir kişi ölü bulundu
16 Kasım 2022 Çarşamba 12:30

Olay, saat 09.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı’nda meydana geldi. Yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu 3 yıldızlı otellerin bulunduğu caddede bankta Ali Düdük'ün hareketsiz yattığını görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Düdük'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

İncelemenin ardından Ali Düdük'ün cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’nun morguna gönderildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #bank #ölüm
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