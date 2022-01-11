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Antalya'da bir kadın yatağında ölü bulundu

Antalya'da 2 ay önce bebeği olduğu öğrenilen 24 yaşındaki Hayriye Aşğın yatağında ölü bulundu. Aşğın'ın epilepsi hastalığının bulunduğu öğrenildi

Antalya'da bir kadın yatağında ölü bulundu
11 Ocak 2022 Salı 15:35

Olay, saat 13.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi'nde bulunan 3 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Eşi Kadir Aşğın ile 5 gün önce Afyonkarahisar'dan Antalya'ya gelen ve 2 aylık bebeği olan Hayriye Aşğın, uyuyakaldı. Eşinin uzun süre sonra uyanmaması üzerine yanına giden Kadir Aşğın, hareketsiz yattığını fark edince sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla adrese gelen sağlık ekibi, Hayriye Aşğın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Epilepsi hastası olduğu belirtilen Aşğın'ın cansız bedeni, işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Hayriye Aşğın'ın ölüm nedeni, otopsi sonucu belli olacak.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #ölüm #ölü bulundu
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