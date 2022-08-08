TÜRKİYE BU İMAMI KONUŞUYOR!
TÜRKİYE BU İMAMI KONUŞUYOR!
0
ÜNLÜ ŞARKICI NİŞANLANDI!
ÜNLÜ ŞARKICI NİŞANLANDI!
0
İZMİR'DE BULUNDU! 7 BİN 800 YILLIK!
İZMİR'DE BULUNDU! 7 BİN 800 YILLIK!
0
KONSERE POLİS BASKINI!
KONSERE POLİS BASKINI!
0

Antalya'da cinayet! Otobüsten iner inmez öldürüldü!

Antalya'da cinayet! Otobüsten iner inmez öldürüldü!
08 Ağustos 2022 Pazartesi 11:09

Diyarbakır'dan Antalya'ya giden otobüsten inen yolcu, indikten saniyeler sonra bir hafif ticari araçtan açılan ateş sonrası hayatını kaybetti. Yolcunun üzerinden kimlik çıkmadığı, otobüs firmasına ise Nazmi Kaplan ismini verdiği öğrenildi. Polis, olay yerinden kaçan şüphelilerin peşine düşerken, otobüsün şoförü ise "Büyük ihtimalle bizim otobüsümüzü Diyarbakır'dan buraya kadar takip ettiler." ifadelerini kullandı

Olay, bugün saat 07.30 sıralarında Manavgat ilçesinde, Manavgat D-400 kara yolu otogar kavşağında meydana geldi. Diyarbakır'dan Antalya'ya gelen otobüsten inen yolcu, kısa süre sonra silahlı saldırıya uğradı. Otobüsü takip ettiği belirtilen hafif ticari araçtan tabancayla açılan 3 el ateşte başından vurulan yolcu yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde bu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin Nazmi Kaplan adına alınan biltele otobüste yolculuk yaptığı belirlendi. Yanında bavulu ve el çantası bulunan ölen kişinin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis, yaşananları tedirginlikle izleyen yolcuları, yakındaki Manavgat otogarına gönderdi. Açılan ateşte mermilerden 2'sinin çevredeki ev ve iş yerine de isabet ettiği tespit edildi. İş yerinin camı kırıldı, diğer kurşun Mehmet Dinç'in (69), 5066'ncı Sokak'taki evinin penceresinden içeri girip duvara isabet etti.

'TİCARİ ARAÇTAN ATEŞ AÇTILAR'

Olaya şahit olan Manavgat Belediyesi temizlik işleri çalışanı Süleyman Yıldırım, "Ben burada, ileride çalışıyordum. Bu otobüs geçti. Otobüs ışıkta durdu, kişi indi. Arkadan gelen ticari araçtan 3 el ateş edildi. Vatandaş yere yıkıldı" dedi. Yıldırım, aracın plakasını görmediğini belirterek, hemen ölen kişinin yanına geldiğini söyledi.

'İNER İNMEZ, 10 SANİYE SONRA SİLAH SESİ GELDİ'

Nazmi Kaplan'ın indiği otobüsün şoförü Zeki Bayındır, şunları söyledi:

"Ben hiçbir şey fark etmedim. Ben Diyarbakır Bismilliyim, o da Diyarbakır Bismilli. Ben şahsen tanımıyorum ama Kaplan ailesinden olduğunu biliyorum. 5-6 ay önce Bismil'de bir olay oldu. Bu aile alacak verecek meselesinden karşı taraftan 1 kişiyi öldürdü. Bu olay bu nedenle olmuş olabilir. Kan davası olabilir. Büyük ihtimalle bizim otobüsümüzü Diyarbakır'dan buraya kadar takip ettiler. Çünkü iner inmez 10 saniye sonra silah sesi geldi. İner inmez sıktılar."

'HANIM 2 DAKİKAYLA KURTULDU'

Kurşunlardan birinin evine isabet ettiği Mehmet Dinç de olay sırasında uyuduğunu, eşinin ise hemen öncesinde pencere kenarına oturup yola baktığını anlatarak, "Hanım, balkon tarafında oturuyormuş, oradan yola bakıyormuş. 2 dakika önce kalkmış, koltuk tarafına geçmiş. 'Az bir uzanayım' demiş oraya. Ondan sonra şakır şakır kurşun sesi gelince fırlamış. Bana, 'Buraya bir şey düştü' diyor ama ne düştü? Bir baktık kurşun camı delmiş. Televizyona isabet etmemiş, masanın altında yamulmuş yatıyor böyle kurşun. Hanım 2 dakikayla kurtuldu" dedi.

Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #otobüs #cinayet #ölüm #haber
Önceki Haber
Buca'da hasat coşkusu! Üreticinin yüzü güldü!
Sonraki Haber
Çöp evden kurtarılmıştı! Annesi onun için yeni bir eve taşınıyor!
Antalya'da feci kaza: Baba ve kızı hayatını kaybetti!
Antalya'da feci kaza: Baba ve kızı hayatını kaybetti!
0
Boş arazide parçalanmış ceset bulundu
Boş arazide parçalanmış ceset bulundu
0
25 yıllık cinayet çözüldü! Önce eşini sonra da kızını öldürüp üst üste gömmüş!
25 yıllık cinayet çözüldü! Önce eşini sonra da kızını öldürüp üst üste gömmüş!
0
5 kez kaçırıldı, 35 kez şikayet etti! Yine de ölümden kurtulamadı!
5 kez kaçırıldı, 35 kez şikayet etti! Yine de ölümden kurtulamadı!
0
Türkiye İzmir'deki bu imamı konuşuyor!
Türkiye İzmir'deki bu imamı konuşuyor!
0
Çöp evden kurtarılmıştı! Annesi onun için yeni bir eve taşınıyor!
Çöp evden kurtarılmıştı! Annesi onun için yeni bir eve taşınıyor!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.