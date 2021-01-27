Antalya'da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Antalya'da meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı

Kaza Antalya-Burdur karayolu Dağbeli Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre 36 yaşındaki Ömer Boynukara'nın kullandığı otomobil, sürücünün kontrolü kaybetmesi ile devrildi.

Kazayı görenler durumu hemen ihbar etti. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Boynukara ile yanında bulunan Gözde Alican'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Araçta yaralı olan 4 kişi ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.