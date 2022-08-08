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Antalya'da feci kaza: Baba ve kızı hayatını kaybetti!

Antalya Finike'de denizden döndükleri öğrenilen baba ve kızın bulunduğu otomobil aydınlatma direğine çarptı. İkiye bölünen otomobilde 43 yaşındaki Özgür Atik ve 16 yaşındaki kızı Nejla Atik hayatını kaybetti

Antalya'da feci kaza: Baba ve kızı hayatını kaybetti!
08 Ağustos 2022 Pazartesi 15:18

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Finike- Kumluca kara yolunda meydana geldi. Özgür Atik idaresindeki 07 VKV 10 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpıp, ikiye bölündü. Bu sırada Özgür Atik ile kızı Nejla Atik araçtan fırladı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Özgür Atik'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Nejla Atik ise ambulansla kaldırıldığı Finike Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Baba ile kızının denizden dönerken kazanın meydana geldiği belirtildi. Özgür Atik ile kızı Nejla Atik'in cenazesinin Sahilkent Mezarlığı'na defnedileceği bildirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #finike #kaza #ölüm
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