Antalya'da gün ısı panelini tamir ederken kalp krizi geçirip öldü

Antalya’da ailesinin haber alamadığı kalp rahatsızlığı olan Turgut Çetek'in (67), cansız bedeni çatıda oğlu tarafından bulundu. Çetek’in çatıya bozuk olan gün ısı sistemini tamir etmek için çıktığı belirtildi

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Kepez ilçesi Özgürlük Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı apartmanın çatısında meydana geldi. Binada oturan Turgut Çetek’ten haber alamayan yakınları apartman ve çevresini aramaya başladı. Oğlu babasının bozuk olan gün ısı panelini tamir etmek için çatıya çıkmış olabileceğini düşündü. Çatıya çıktığında kalp hastası olduğu öğrenilen babasını yerde hareketsiz olarak yatarken bulan oğlu, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

İhbarla üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Çetek’in hayatını kaybettiği tespit edildi. Acı haberi alan yakınları ise olay yerine geldi. Turgut Çetek’in sabah saatlerinden itibaren kayıp olarak arandığı ve bozulan gün ısı panelini tamir etmek için çatıya çıktığı öğrenildi. Cenaze polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.