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Antalya'da iki motosikletli çarpıştı, sürücüler öldü!

Antalya'da iki motosikletli kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki motosikletin sürücüsü de hayatını kaybetti

Antalya'da iki motosikletli çarpıştı, sürücüler öldü!
17 Aralık 2021 Cuma 10:39

Kaza Antalya'nın Kaş ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre dün saat 20.00 sıralarında Çavdır Mahallesi'nde 56 yaşındaki Mustafa Aslan'ın kullandığı motosiklet, karşı yönden gelen ve 14 yaşındaki Mehmet Can Karaca'nın kullandığı motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenler durumu hemen sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede 2 sürücünün de hayatını kaybettiğini tespit etti.  Kaza nedeniyle kara yolu, uzun süre ulaşıma kapalı kaldı. Mehmet Can Karaca ile Mustafa Aslan'ın cansız bedenleri, morga götürüldü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #kaza #trafik kazası #ölüm
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