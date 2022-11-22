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Antalya'da kasımda deniz keyfi!

Kasım ayı olmasına rağmen Antalya'da sıcak havalar etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kentte yerli ve yabancı turistler denize girerek havanın keyfini çıkartıyor

Antalya'da kasımda deniz keyfi!
22 Kasım 2022 Salı 13:43

İstanbul başta olmak üzere kıyı şeridindeki birçok kentte lodos ve sağanak etkili olurken, Antalya'da ise yazdan kalma gün yaşandı. Hava sıcaklığının 22, deniz suyu sıcaklığının ise 23 derece, nem oranının ise yüzde 43 olarak ölçüldüğü kentte yerli ve yabancı tatilciler, Konyaaltı ile Lara sahillerini doldurdu. Çocuklarıyla sahile gelen yerleşik yabancılar da denizin ve pırıl pırıl Akdeniz güneşinin keyfini çıkardı. Bazı turistler denize girip güneşlenmeyi tercih ederken, bazıları da sahilde yürüyüş yapıp bisiklete bindi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #sıcak hava #deniz
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