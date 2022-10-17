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Antalya'da korkutan anlar! Önce annesini dövdü sonra da...

Antalya'da korkutan anlar! Önce annesini dövdü sonra da...
17 Ekim 2022 Pazartesi 14:47

Antalya'da psikolojik sorunları olduğu belirtilen E.Ç. (39), oturdukları evin balkonunda annesi Vasviye Ç.'yi (69) metal çubukla dövüp, aşağıya atmaya kalkıştı. Yaklaşık 5 saatin sonunda özel harekat polislerinin kapıyı çilingire açtırarak eve girmesinin ardından balkondan sarkan E.Ç., kendisini itfaiye brandasının üzerine bıraktı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde, 5 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. E.Ç.'nin, balkonda annesi Vasviye Ç.'yi metal çubukla dövüp aşağı atmaya çalıştığı ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen polis ekiplerine kapıyı açmayan E.Ç., annesi Vasviye Ç.'yi balkonda alıkoyarak, bazı kitapları ve eşyaları aşağı attı. Doktor olduğu ve psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir mesleğini yapamadığı ifade edilen E.Ç., zaman zaman balkon demirlerine çıkarak kendini sarkıttı.

Çağırılan özel harekat polisleri 5 saatin sonunda kapıyı çilingire açtırarak içeri girdi. E.Ç., 2'nci kat balkonundan birinci katın pencere demirlerine bastı. Burada bir süre bekleyen E.Ç., üst kata çıkamayınca kendisini itfaiyenin şişme brandası üzerine bıraktı.

Gözaltına alınan E.Ç., Fatih Polis Merkezi'ne götürüldü. Vasviye Ç. ise sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü. Oğlunun eşinden ayrıldığı için bunalıma girdiğini söyleyen Vasviye Ç., "Söyleyecek söz yok" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #balkondan atlama #haber
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