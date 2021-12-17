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Antalya'da laf atma kavgası ölümle bitti!

Antalya Serik'te laf atma kavgası ölümle bitti. Alınan bilgiye göre kız arkadaşına laf attığı gerekçesi ile kafede oturanlarla kavga eden Volkan Yılmaz, bıçaklanarak hayatını kaybetti

Antalya'da laf atma kavgası ölümle bitti!
17 Aralık 2021 Cuma 10:53

Olay Antalya'nın Serik ilçesinde saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre Atatürk Caddesi'ndeki bir kafede oturan Süleyman A., Fikret D. ve Ahmet A., önlerinden geçen Volkan Yılmaz'ın yanındaki kız arkadaşına laf attı.

Kız arkadaşını evine bıraktıktan sonra arkadaşlarını da yanına alan Volkan Yılmaz kafeye geldi. Burada Yılmaz ile orada bulunan üç kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirine bıçak çekti. Kavgada sol göğsünden yaralanan Yılmaz, arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların çabasına rağmen Yılmaz kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bıçakla hafif yaralanan Süleyman A. ile Fikret D. polis tarafından gözaltına aldı. Kaçan Ahmet A. da sabah saatlerinde yakalandı. Yılmaz'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #laf atma kavgası #ölüm #bıçaklama
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