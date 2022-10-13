MADONNA'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
MADONNA'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
0
BİSİKLETLE DÜNYAYI GEZİYOR
BİSİKLETLE DÜNYAYI GEZİYOR
0
KADINLARA DESTEK İÇİN SOYUNDU
KADINLARA DESTEK İÇİN SOYUNDU
0
TATLISES'TEN KIZINA ALTIN KEMER
TATLISES'TEN KIZINA ALTIN KEMER
0

Antalya'da motosiklet kazası: 1 kişi öldü

Antalya Konyaaltı ilçesinde 23 yaşındaki Pınar Ünlü, motosikletle yol bakım kamyonuna arkadan çarptı. Kazada Ünlü hayatını kaybetti

Antalya'da motosiklet kazası: 1 kişi öldü
13 Ekim 2022 Perşembe 13:51

Kaza, saat 11.00 sıralarında Batı çevre yolunda meydana geldi. Pınar Ünlü, 07 AZR 067 plakalı motosiklet ile emniyet şeridindeki Karayolları'na ait yol bakım kamyonuna arkadan çarptı. Başında kaskı da takılı olan Ünlü için kaza yerine sağlık ekibi geldi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Ünlü'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Pınar Ünlü'nün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Öte yandan gözaltına alınan kamyon şoförü Aykut Aslan, çalışma sırasında karton kutu gördüğünü, yoldan alıp atmak için aracı durdurduğunu, bu sırada motosikletin arkadan çarptığını söyledi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #kaza #ölüm #haber
Önceki Haber
Afgan anne oğlunu bıçakladı!
Sonraki Haber
Eczanelere, reçete başı ücret desteği geliyor!
Annesi sokağa terk etmişti! Günlerce konuşulan Nisa bebekten acı haber!
Annesi sokağa terk etmişti! Günlerce konuşulan Nisa bebekten acı haber!
0
Eczanelere, reçete başı ücret desteği geliyor!
Eczanelere, reçete başı ücret desteği geliyor!
0
Afgan anne oğlunu bıçakladı!
Afgan anne oğlunu bıçakladı!
0
Evli çift evlerinde ölü bulundu!
Evli çift evlerinde ölü bulundu!
0
Lisede korkunç olay! 6. kattan atladı!
Lisede korkunç olay! 6. kattan atladı!
0
Devlet Malzeme Ofisi müfettiş yardımcısı alacak
Devlet Malzeme Ofisi müfettiş yardımcısı alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.