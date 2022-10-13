Antalya'da motosiklet kazası: 1 kişi öldü

Antalya Konyaaltı ilçesinde 23 yaşındaki Pınar Ünlü, motosikletle yol bakım kamyonuna arkadan çarptı. Kazada Ünlü hayatını kaybetti

Kaza, saat 11.00 sıralarında Batı çevre yolunda meydana geldi. Pınar Ünlü, 07 AZR 067 plakalı motosiklet ile emniyet şeridindeki Karayolları'na ait yol bakım kamyonuna arkadan çarptı. Başında kaskı da takılı olan Ünlü için kaza yerine sağlık ekibi geldi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Ünlü'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Pınar Ünlü'nün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Öte yandan gözaltına alınan kamyon şoförü Aykut Aslan, çalışma sırasında karton kutu gördüğünü, yoldan alıp atmak için aracı durdurduğunu, bu sırada motosikletin arkadan çarptığını söyledi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.