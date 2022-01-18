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Antalya'da motosiklet kazası: 1 kişi öldü!

Antalya'da motosiklet kazası: 1 kişi öldü!
18 Ocak 2022 Salı 11:04

Antalya'da 37 yaşındaki Serkan Acar, kullandığı yarış motosikleti ile refüje çarptı. Feci kazada Acar hayatını kaybederken, Acar'ın kaskı ve ayakkabısı farklı noktalara savruldu. Motosikletin ise kazanın etkisi ile sürüklenerek 60 metre uzakta durduğu öğrenildi

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında, Kepez ilçesi Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. Serkan Acar'ın kullandığı 35 JZ 484 plakalı yarış motosikleti, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak, refüje çarptı. Acar, çarpmanın şiddetiyle motosikletten yola savruldu. Kaza anında Acar'ın kaskı ve ayakkabısı da bulvarda farklı noktalara fırladı. Motosiklet ise 60 metre sürüklenerek, durdu.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri, refüjdeki çimlerde yatan Acar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de yolu trafiğe kapatarak, kaza yerinde inceleme yaptı. Motosikletin ön tekerleğinin patladığı, jantın ise parçalandığı görüldü. Serkan Acar'ın cansız bedeni, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #kaza #trafik kazası #ölüm #serkan acar
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