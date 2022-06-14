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Antalya'da motosiklet kazası: 3 kişi hayatını kaybetti

Antalya'da yolun karşısına geçmeye çalışan 24 yaşındaki Fevzi Can Derin'e motosiklet çarptı. Kazada Derin, motosikletin sürücüsü Yakup Yıldız ve arkasında oturan Sude Özkardeş hayatını kaybetti

14 Haziran 2022 Salı 08:50

Kaza, saat 01.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. Yakup Yıldız, kullandığı 07 DBH 46 plakalı motosikletle yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Fevzi Can Derin'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletli Yıldız ve arkasında oturan Saniye Kıran ile Derin savruldu. Kaza sonrası motosiklet 300 metre, sürücü Yıldız ile Kıran yaklaşık 100 metre, Derin ise karşı şeride savruldu. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde Yıldız, Kıran ve Derin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza yerindeki incelemenin ardından 3 kişinin cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


ÜZERİNDEN BAŞKASININ KİMLİĞİ ÇIKTI

Antalya'da, motosiklet kazasında hayatını kaybeden 3 kişiden 1'inin Saniye Kıran değil Sude Özkardeş (17) olduğu ortaya çıktı. Özkardeş'in üzerinde, akrabası Saniye Kıran'a ait kimliğin bulunduğu kaydedildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #motosiklet kazası #ölüm #trafik kazası
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