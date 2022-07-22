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Antalya'da otomobilin çarptığı 3 kadın öldü!

Antalya Finike'de yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kadına otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan üç kadın da hayatını kaybetti

Antalya'da otomobilin çarptığı 3 kadın öldü!
22 Temmuz 2022 Cuma 08:43

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Finike- Kumluca karayolunda meydana geldi. T.K. yönetimindeki 07 AUU 244 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen A.A. (75), F.K. (63) ile Z.K.'ye (64) çarptı. 3 kadın da çarpmanın şiddetiyle yola savrulurken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve posi ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen polis ekipleri karayolunda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ise 3 kadının da yaşamını yitirdiği belirlendi. A.A., F.K. ve Z.K.'nın cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Finike Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü T.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #finike #kaza #trafik kazası #ölüm
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