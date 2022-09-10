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Antalya'da sahiller yabancılara kaldı

Antalya'da, 2022- 2023 eğitim-öğretim yılının başlayacak olması nedeniyle yerli tatilciler yaşadıkları şehirlere dönünce, sahiller yabancı turistlerle kentte oturanlara kaldı. Sahillerde yoğunluk olduğu görüldü

Antalya'da sahiller yabancılara kaldı
10 Eylül 2022 Cumartesi 14:54

Turizm kenti Antalya'da, 2022- 2023 eğitim-öğretim yılının başlayacak olması sahillere de yansıdı. Yaz tatili için Antalya'ya gelen yerli turistler, yaşadıkları şehirlere döndü. Konyaaltı Sahili, kentte yaşayanlar ile yabancı turistlere kaldı. Sahilde yoğunluk olduğu gözlendi. Okula başlayacak olan gençler ise arkadaş gruplarıyla birlikte denize girerek eğlenmeyi tercih etti. Kimisi şezlonglarda güneşlendi, kimisi kayalık bölgelerde denize atlayarak eğlendi. Bazı turistler ise sahil boyunca yürüyüş yaptı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #sahil #turist
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