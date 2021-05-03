Antalya'da şüpheli ölüm!

Antalya'da 42 yaşındaki Hatice Günal, oğlu tarafından evlerinde ölü bulundu

Olay Antalya'nın Serik ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre çiftçilik yaptığı öğrenilen 19 yaşındaki Ahmet Kemal Yıldırım, serada işini bitirdikten sonra saat 22.30 sıralarında annesiyle birlikte yaşadığı eve gitti. Yıldırım, eve girdiğinde 42 yaşındaki annesi Hatice Günal'ı yerde hareketsiz yatarken buldu. Yıldırım durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet Savcısının incelemesi sonrası Hatice Günal’ın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na konuldu. Eşinden ayrı yaşayan ve Serik İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde aşçı olarak çalıştığı öğrenilen Hatice Günal’ın şüpheli ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.



ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Antalya'nın Serik ilçesinde serada çalıştıktan sonra eve dönen oğlu tarafından ölü bulunan Hatice Günal'ın (42) cenazesi toprağa verildi. Hatice Günal'ın ilk belirlemelere göre kalp krizinden yaşamını yitirdiği saptandı.

Serik'te çiftçilik yapan Ahmet Kemal Yıldırım (19), seradaki işini bitirip, dün saat 22.30 sıralarında Orta Mahalle 1230 Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın üst katında annesiyle oturdukları daireye geldi. Eve giren Yıldırım, annesi Hatice Günal'ı yerde yüz üstü hareketsiz yatarken bulup, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Hatice Günal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Hatice Günal'ın yapılan ilk incelemede kalp krizi geçirdiği tespit edildi.

Eşinden ayrı yaşayan ve Serik İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde aşçılık yapan Hatice Günal'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Günal, bugün öğle vakti kılınan namazın ardından Gedik Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.