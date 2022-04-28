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Antalya'da taksi kazası: Genç şoför hayatını kaybetti

Antalya'da taksi kazası: Genç şoför hayatını kaybetti
28 Nisan 2022 Perşembe 12:14

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kontrolden çıkarak, bariyerlere çarpan taksideki şoför Ethem Istıl (25) hayatını kaybetti. Kazayı haber alarak gelen Istıl'ın yakınları, acı haberle uzun süre gözyaşı döktü.

Kaza, saat 08.30 sıralarında, Liman Mahallesi Yonca kavşağı batı çevre yolu girişi Antalya-Burdur yönünde meydana geldi. Yolcusunu bırakıp, durağa gitmek için dönüşe geçen Ethem Istıl'ın kullandığı 07 T 1598 plakalı taksi, kontrolden çıkarak bariyere saplandı. Kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Istıl'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri de araçta sıkışan Istıl'ın cansız bedenini kesici ve ayırıcı ile çıkardı.

Öte yandan kazayı haber alarak gelen Ethem Istıl'ın yakınları, gözyaşı döktü. Istıl'ın babası ve annesi ayakta durmakta güçlük çekerken, bir yakını da diz çökerek ağladı. Ethem Istıl'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #taksi kaza #ölüm #trafik kazası
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