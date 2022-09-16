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Antalya'da TIR ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı

Antalya'da TIR ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı
16 Eylül 2022 Cuma 16:18

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, otomobil ile TIR'ın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Fethiye-Korkuteli yolunun Küçüklü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Fethiye'den Antalya yönüne giden Alper A.'nın (72) kullandığı 48 F 9955 plakalı TIR, karşı yönden gelen S.A. (45) yönetimindeki 43 NN 283 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza yerine ihbarla çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobildeki sürücü S.A. ile Ö.A. (41), S.A. (22) ve N.A.A.'nın (16) yaşamını yitirdiği, aynı araçtaki Z.K.'nin (72) ise ağır yaralandığı belirlendi. Z.K., ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. TIR şoförü Alper A. ise gözaltına alındı. 4 kişinin cansız bedenleri, kaza yerindeki incelemenin ardından Korkuteli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, otomobil ile TIR'ın kafa kafaya çarpıştığı kazada yaşamını yitirenlerin kimlikleri belli oldu. Kazada ölenlerin Serdar Aköz ve eşi Özlem Aköz, çocukları Saime Aköz ve Nevzat Orçun Aköz olduğu öğrenildi. Ailenin cezanesinin Korkuteli Devlet Hastanesi'nde yapılacak otopsi sonrası memleketleri Kütahya'ya gönderileceği belirtildi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #kaza #ölüm #tır kaza
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