İKİNCİ DOZ AŞISINI YAPTIRDI
İKİNCİ DOZ AŞISINI YAPTIRDI
0
BUZ PİSTİNDE İZMİR RÜZGARI
BUZ PİSTİNDE İZMİR RÜZGARI
0
EN İYİ ALBÜM ÖDÜLÜNÜ ALDI
EN İYİ ALBÜM ÖDÜLÜNÜ ALDI
0
KENDİ KARAVANINI YAPIYOR
KENDİ KARAVANINI YAPIYOR
0

Antalya'da üniversiteli genç 4 gündür kayıp!

Antalya'da, üniversite öğrencisi Ramazan Özkan (33), 4 gün önce ailesi ile telefonla görüştükten sonra kayıplara karıştı. Özkan'dan haber alamayan yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu

Antalya'da üniversiteli genç 4 gündür kayıp!
15 Mart 2021 Pazartesi 12:51

Şenay Özkan Elmas, Mimar Sinan Üniversitesi Moda Tasarımı 3’üncü sınıf öğrencisi kardeşi Ramazan Özkan'dan 11 Mart Perşembe akşamından bu yana haber alamadıkları gerekçesiyle polis merkezine giderek, kayıp başvurusunda bulundu. Şenay Özkan Elmas, kardeşinin perşembe akşamı iki arkadaşı ile Çağlayan Mahallesi'nde şelalelin denize döküldüğü yerde alkol aldığını belirterek, "Saat 21.00 gibi telefonla görüştük. Aynı yerden babamı da arayıp görüşmüş. Arkadaşları yanından ayrılırken, o biraz daha oturup, kalkacağını söylemiş. O günden sonra kendisinden haber alamıyoruz. Ortadan kaybolması normal değil. Sosyal medyasında bir paylaşım yok. Polise ihbarda bulunduk. En son görüldüğü yerde ve kamp kurduğu yerde bulunan kamera kayıtlarında araştırma yapıyorlar. Ayrıca telefonu kapalı. Gören ya da duyanlardan polisi aramaları istiyoruz" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kayıp genç #ramazan özkan #antalya
Önceki Haber
Erdoğan'dan Biden'a Suriye çağrısı!
Sonraki Haber
Baba, amcalar ve sevgiliden engelli kıza cinsel istismar!
İntihar ihbarına giden polis, şok gerçekle karşılaştı!
İntihar ihbarına giden polis, şok gerçekle karşılaştı!
0
Baba, amcalar ve sevgiliden engelli kıza cinsel istismar!
Baba, amcalar ve sevgiliden engelli kıza cinsel istismar!
0
Ameliyat sonrası fenalaşan doktordan acı haber!
Ameliyat sonrası fenalaşan doktordan acı haber!
0
Bir kişiyi yastıkla boğarak öldürmüştü. Şok sözler
Bir kişiyi yastıkla boğarak öldürmüştü. Şok sözler
0
Biruni Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Biruni Üniversitesi öğretim üyesi alacak
0
Gazi Üniversitesi 6 personel alacak
Gazi Üniversitesi 6 personel alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.