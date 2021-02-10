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Antalya'daki kazada 6 kişi öldü. Ölenlerden birinin hamile olduğu öğrenildi

Antalya'da iki otomobilin çarpıştı. Meydana gelen kazada 6 kişi hayatını kaybetti

Antalya'daki kazada 6 kişi öldü. Ölenlerden birinin hamile olduğu öğrenildi
10 Şubat 2021 Çarşamba 08:56

Feci kaza Antalya'nın Serik ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre dün saat 19.00 civarında Sarıabalı Mahallesi Devlet Su İşleri kanal yolunda ilerleyen Mehmet Ali Em'in kullandığı otomobil, sürücüsü henüz belirlenemeyen bir başka otomobile çarptı. Çarpmanın şiddeti ile kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki dereye yuvarlandı.

Kazayı gören çevredekiler olayı hemen sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri sürücü Mehmet Ali Em'in araçta sıkışarak hayatını kaybettiğini belirledi.

Dereye yuvarlanan öteki aracın da derede yan yattığı ve yarısının suyun içinde olduğu görüldü. Ekipler araçta bulunan 5 kişiyi çıkarmak için çalışma yaptı.

Araçta bulunan Harun Can Ateş, Sevgi Ateş, Şükriye Ateş, Sevda Em ve Gülsem Em'in hayatını kaybettiği öğrenildi. Ekipler araç içinde sıkışarak hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerini çıkarmak için uzun süre mücadele etti.


7 AY ÖNCE EVLENMİŞLER

Alınan bilgiye göre hayatını kaybeden Harun Can Ateş ve Sevgi Ateş'in 7 ay önce evlendiği ve Sevgi Ateş'in hamile olduğu öğrenildi. Kazada yaşamını yitiren 5 kişinin yakın akraba oldukları ve bir tanıdıklarına başsağlığına gittikleri sırada kazanın meydana geldiği belirlendi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #trafik kazası #serik kaza #kaza #kaza ölüm
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