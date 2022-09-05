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Antalya'ya iki esnafın kavgası ölümle bitti!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde M.T.Y., tartıştığı komşu esnaf Mustafa Köse'yi (48) tabancayla vurarak öldürdü

Antalya'ya iki esnafın kavgası ölümle bitti!
05 Eylül 2022 Pazartesi 13:06

Olay, dün saat 18:30 sıralarında Ilıca Mahallesi Kumköy Turizm Merkezi'ndeki çarşıda meydana geldi. 45 gün önce tartışan butik işletmecisi M.T.Y. ile aynı işi yaptığı karşı komşusu Mustafa Köse arasında yine tartışma çıktı. Çıkan kavgada M.T.Y. ruhsatsız tabancası ile Mustafa Köse'ye ateş etti. İhbarla gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Köse, hayatını kaybetti. Mustafa Köse'nin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan M.T.Y., işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Bu arada şüpheli M.T.Y. ile Mustafa Köse'nin daha önceleri çok iyi arkadaş oldukları, ailecek görüştüleri belirtildi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #cinayet #ölüm #esnaf cinayeti
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