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Antrenörden elenen sporcusuna tokat!

Diyarbakır'da antrenör tekvandoda rakibine yenilen sporcusuna tokat attı. O anların görüntüsü sosyal medyaya düştü. Görüntüler tepki ile karşılandı

20 Mayıs 2022 Cuma 12:59

Diyarbakır Merkez Kayapınar ilçesindeki bir salonda Türkiye Gençler Tekvando il seçmeleri düzenlendi.
Seçmelere katılan bir İrem P. rakibine yenilerek elendi.

Sporcunun antrenörü Orhan B, kazanan rakip sporcuyu tebrik ettikten sonra seyircilerin önünde elenen sporcusuna tokat attı.
Geriye doğru savrulan sporcu, hiçbir şey yapmadan beklerken, antrenör de minderi terk etti.

Yaşanan gerginlik üzerine olayın büyümemesi için salona polis çağrılarak, tutanak tutuldu ve il seçmeleri ertelendi.
Bu arada, o anlar bir seyircinin cep telefonu kamerasına yansıdı.


Kaynak: AA
Etiketler; #diyarbakır #antrenör #tokat #sporcu tokat
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