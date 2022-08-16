Adana'da arabada unutulan çocuk hayatını kaybetti. Suriyeli aile alışveriş dönüşü araçlarını evlerinin yakınındaki bir araziye park etti. Daha sonra eve giden aile bir süre sonra 3 yaşındaki çocuklarının evde olmadığını fark etti. Çocuklarını arabada unuttuklarını anlayan aile aracın başına geldiğinde ise acı manzara ile karşılaştı

Olay, dün saat 17.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşilyuva Mahallesi'nde meydana geldi. Malahafjı ailesi, alışveriş dönüşü otomobillerini evlerinin yakınındaki araziye park etti. Otomobilin arka koltuğunda uyuya kalan oğulları Badr Aldın'ı araçta unutan anne- baba, bir süre sonra çocuklarının evde olmadığını fark etti. Badr Aldın'ı otomobilde unuttuklarını anlayan anne- baba, aracın başına geldiğinde acı manzara ile karşılaştı. Oğullarının otomobilde hareketsiz yattığını gören Malahafjı çifti, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Hava sıcaklığının yaklaşık 35 derecede seyrettiği saatlerde uzun süre otomobilde havasız kalan Badr Aldın'ın, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi. Polisin olay yerinde yaptığı çalışmanın ardından küçük Badr Aldın'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olay sonrası anne- baba polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.