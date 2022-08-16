FENOMEN DENİZ AYGIRINI ÖLDÜRDÜLER
FENOMEN DENİZ AYGIRINI ÖLDÜRDÜLER
0
KİLİSEDE YANGIN: 41 ÖLÜ!
KİLİSEDE YANGIN: 41 ÖLÜ!
0
YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI
YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI
0
YAZ SEFERLERİNDE MÜZİK KEYFİ
YAZ SEFERLERİNDE MÜZİK KEYFİ
0

Arabada unutulan çocuk hayatını kaybetti!

Arabada unutulan çocuk hayatını kaybetti!
16 Ağustos 2022 Salı 08:45

Adana'da arabada unutulan çocuk hayatını kaybetti. Suriyeli aile alışveriş dönüşü araçlarını evlerinin yakınındaki bir araziye park etti. Daha sonra eve giden aile bir süre sonra 3 yaşındaki çocuklarının evde olmadığını fark etti. Çocuklarını arabada unuttuklarını anlayan aile aracın başına geldiğinde ise acı manzara ile karşılaştı

Olay, dün saat 17.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşilyuva Mahallesi'nde meydana geldi. Malahafjı ailesi, alışveriş dönüşü otomobillerini evlerinin yakınındaki araziye park etti. Otomobilin arka koltuğunda uyuya kalan oğulları Badr Aldın'ı araçta unutan anne- baba, bir süre sonra çocuklarının evde olmadığını fark etti. Badr Aldın'ı otomobilde unuttuklarını anlayan anne- baba, aracın başına geldiğinde acı manzara ile karşılaştı. Oğullarının otomobilde hareketsiz yattığını gören Malahafjı çifti, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Hava sıcaklığının yaklaşık 35 derecede seyrettiği saatlerde uzun süre otomobilde havasız kalan Badr Aldın'ın, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi. Polisin olay yerinde yaptığı çalışmanın ardından küçük Badr Aldın'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olay sonrası anne- baba polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #adana #çocuk #ölüm #arabada unutulan
Önceki Haber
İkinci el otomobil satışına yeni düzenleme!
Sonraki Haber
Arabada unutulan çocuk hayatını kaybetti!
İkinci el otomobil satışına yeni düzenleme!
İkinci el otomobil satışına yeni düzenleme!
0
Kendi silahı ateş alan asker şehit oldu!
Kendi silahı ateş alan asker şehit oldu!
0
32 yerinden bıçaklanmıştı! Ölmeden önce 4 kez polisi aramış!
32 yerinden bıçaklanmıştı! Ölmeden önce 4 kez polisi aramış!
0
Bursa'da yağmur yağdı, araçlar suya gömüldü!
Bursa'da yağmur yağdı, araçlar suya gömüldü!
0
Umurbey Belediyesi 11 taşınmazı satışa çıkartıyor
Umurbey Belediyesi 11 taşınmazı satışa çıkartıyor
0
Marmara Üniversitesi 13 kişi alacak
Marmara Üniversitesi 13 kişi alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.