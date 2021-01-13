Araç kiralayanlar dikkat! O cezalar artık size yazılacak

Sık sık araç kiralayanlara kötü haber. Yayınlanan yönetmeliğe göre artık kesilen cezalar, ruhsat sahibine değil aracı kiralayana gönderilecek

Resmi Gazede'de yayımlanan 'Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'teki değişikliğe göre kiraladıkları araçlarla kural ihlali yapanların cezası artık ruhsat sahibine değil, aracı kiralayan şahısa gönderilecek.

Plakaya gelen cezaları tahsil etmekte zorlandıklarını açıklayan araç kiralama firmaları ise durumdan memnun.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ege Kiralamacılar Derneği (EKDER) Başkanı Ercüment Çağlarhep, eski sistemde kesilen trafik cezalarının doğrudan firmalara gittiğini anlattı. Araç başına yılda 10-20 bin lira arası ceza ödemek zorunda kaldıklarını belirten Çağlarhep, bu cezaların çoğunluğunun tahsil edilemediğini anlattı. Tahsil edemedikleri cezalar için adli sürecin başlatıldığını anlatan ve olayın icraya kadar gittiğini söyleyen Çağlarhep, bu yüzden de araç kiralama şirketlerinin çok fazla zarar gördüğünü ifade etti.

Yeni sistemle birlikte sırtlarından bir yükün kalktığını anlatan Çağlarhep, araç kiralayanları da uyararak, "Yeni sistemle birlikte trafik cezaları, sürücünün TC kimlik numarası üzerinden cezayı yiyen kişiye aktarılacak. Bu dönemde herhangi bir sıkıntı yaşanması durumunda da cezaların iptalini sağlayacağız. Ceza tutanakları, cezayı yiyen sürücülerin adreslerine tebliğ edilecek. Araç kiralayanlar, e-Devlet'e girdiklerinde üzerlerinde bir ceza görürlerse şaşırmasınlar" şeklinde konuştu.

Araç kiralama şirketi sahibi Uğur Alak da sürekli ceza geldiğini ve çoğunu tahsil edemediklerini söyledi. Binlerce ceza tutanağı ile uğraşmak zorunda kaldıklarını anlatan Alak, gelen en ucuz cezanın ise 288 lira olduğunu vurguladı. Günlük 150 liraya araç kiraladıklarını anlatan Alak, 3 gün aracı kiraya verseler 450 lira kazandıklarını ama bunun 288 lirasını ceza olarak ödemek zorunda kaldıklarını söyledi.