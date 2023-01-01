Araç sahipleri dikkat! 2023 yılının trafik cezaları belli oldu!

Yeniden değerlendirme oranlarının belirlenmesinin ardından 2023 yılında uygulanacak trafik cezalarının miktarı da belli oldu. İşte 2023 yılında uygulanacak trafik cezaları

Yeni yılın gelmesiyle birlikte trafik cezalarına ilişkin rakamlar da belli oldu. Zamlı rakamlar bugünden itibaren geçerli olacak, trafik kurallarını ihlal eden vatandaşlar cezalarını zamlı şekilde ödemek zorunda kalacak.

Yeni zamlarla birlikte hız sınırını yüzde 30 - yüzde 50'ye kadar aşmak 888 TL'den bin 979 TL'ye, hız sınırını yüzde 50'den fazla aşmak ise, bin 823 TL'den 4 bin 64 TL'ye yükseldi.

Alkollü araçla ilk kez yakalanan 4 bin 64 TL para cezası ödeyecek. 2022'de 2 bin 286 TL olan ikinci defa alkollü araç kullanmaktan yakalanana ise, 5 bin 96 TL para cezası verilecek.

Birçok sürücünün uymadığı emniyet kemeri ihlaline de yüksek ceza geliyor. 2022'de 196 TL olan emniyet kemeri takmamanın cezası, yapılan değerleme oranıyla 436 TL'ye yükseldi.

KGYS'ler tarafından tespit edilen ve sürücülerin birçok kez ceza yediği seyir halinde cep telefonu kullanma cezası ise, 427 TL'den 951 TL'ye kadar artış gösterecek.