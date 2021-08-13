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Aracını kurtarmak isterken selin ortasında kaldı!

Bozkurt'ta Ezine çayının taşarak sel sularının mahalle aralarında girdiği anların görüntüleri ortaya çıktı

13 Ağustos 2021 Cuma 12:01

'Sümeyra Ergin Felek' adlı Instagram kullanıcısının kendi hesabından paylaştığı görüntüde; taşan sel sularının bir anda mahalle aralarına doğru yöneldiği ve binaların çevrelerinin suyla kaplandığı görüldü. Bu sırada aracını kurtarmak isterken selin ortasında kalan vatandaş da görüntüye yansıdı. Kadının, "Adam kaldı orada; ağabey kaç, bırak arabayı kaç" diyerek uyarmaya çalıştığı vatandaşın son anda kurtulduğu görüldü. Ayrıca, yaklaşık 2 metre derinliğinde oluşan su birikintisi yüzeyinde odun parçalarının da olduğu görüntülere yansıdı.

KARADENİZ'İN RENGİ DEĞİŞTİ

Kastamonu'da etkili olan sağanağın ardından Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçelerinde selin izleri siliniyor. 25 kişinin öldüğü, 925 kişinin de tahliye edildiği Kastamonu'da, selin sürüklediği odun, toprak ve balçık Karadeniz'e aktı. Bozkurt ile Abana ilçeleri arasında denizin rengi değişti. Deniz yüzeyinde kirlilik oluştu, kıyıda odun parçaları yer aldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kastamonu sel #bozkurt sel #sel anı #selin geliş anı #bozkurt sel kurtulma
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