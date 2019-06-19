Araklı'daki sel: 4 ölü, 6 kayıp

Trabzon'un Araklı ilçesinde yaşanan sel ve heyelanlarda hayatını kaybeden 4 kişinin cesedine ulaşılırken, kaybolan 6 kişiyi arama çalışmaları sürdü.

İlçenin Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde önceki gün öğleden sonra etkili olan aşırı yağışın ardından meydana gelen sel ve heyelanlarda kaybolan 6 kişinin bulunması için Trabzon ve Samsun AFAD, jandarma, Rize-Artvin deniz polisi, 112 Acil Sağlık, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi, UMKE, itfaiye, DSİ, AKUT ve Kızılay'dan toplam 281 kişilik ekip, 52 araç ve 27 iş makinesiyle dün sabahın ilk saatlerinden itibaren çalışmalara başladı. Ağırlıklı olarak dere yatağı ve çevresinde yürütülen çalışmalara Samsun AFAD'a ait 1 kadavra köpeği de katıldı. İlçedeki afette 3 kişinin cesedine ulaşılmış, yaralanan 4 kişi tedavi altına alınmış, 76 kişi ise tahliye edilmişti.

Hasar, gün ağarınca ortaya çıktı

4 kişinin öldüğü, 6 kişinin kaybolduğu, 4 kişinin de yaralandığı selde, yerleşim yerlerindeki hasar, gün ağarınca ortaya çıktı. 4 ev ve 2 iş yeri ile bazı köprülerin yıkıldığı, okul, cami, yol ve tarım arazileri ile su ve elektrik nakil hatlarının hasar gördüğü mahallelerde, tespit çalışması başlatıldı. Trabzon ve bölge illerden gelen arama-kurtarma ekipleri de sabahın ilk ışıkları ile birlikte kayıp 7 kişiyi arama çalışması başlattı.

Trabzon'da dün öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış, Araklı ilçesinde sel ve heyelanlara neden oldu. İlçenin Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde heyelan sonucu önüne set çekilen Karadere, biriken toprak ve balçığı sürükleyerek aniden taştı. Bölgede kurulu olan hidroelektrik santralinin toprak ve balçıkla dolan havuzunun da taşması sonucu yükselen sel suları mahallelere girdi, önüne kattığını sürükledi. Sele kapılan 10 kişi kayboldu. Vatandaşların yardım çağrıları üzerine bölgeye karadan ve havadan kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, sele kapılan 10 kişiden Ali Abdullah, Soner Özbay ve Mahmut Köse'nin dere yatağında cansız bedenlerine ulaştı, 4 kişiyi de yaralı olarak kurtardı.

Kayıp 7 kişi için gece boyu bölgede arama çalışması yürütüldü. Bölgeye gönderilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait 2 helikopter, mahallelerde mahsur kalan 76 kişiyi alarak güvenli bölgelere tahliyesini sağladı. Sel ve heyelanlarda yaralananlar Araklı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Evler, köprüler, yollar çöktü

İlçede, selin neden olduğu tahribat, gün ağarınca ortaya çıktı. 4 ev ve 2 iş yeri ile bazı köprülerin yıkıldığı, okul, cami, yol ve tarım arazileri ile su ve elektrik nakil hatlarının hasar gördüğü mahalleler, tahliye edildi. Sele kapılan bazı iş makinesi, kamyon ve otomobiller de toprağa gömüldü. İki mahallede çok sayıda ev de heyelanda hasar gördü. Jandarma ekipleri mahallere girişlere izin vermiyor. AFAD ekipleri tarafından bölgede hasar tespit çalışması başlatıldı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Devlet Su İşleri (DSİ) ve Karayolları ekipleri kapalı mahalle yollarını açmak için çalışma yürütüyor. Kayıp kişilerden 3'ünün daha önce yaşanan sel ve heyelan nedeniyle bölgede çalışma yapan büyükşehir belediyesi çalışanı, 1'inin DSİ görevlisi, 3'ün de sivil vatandaş olduğu öğrenildi.

Ölenlerden biri imam

Selde hayatını kaybedenlerden Ali Abdullah'ın Araklı Belediye bünyesinde görev yaptığı, selin yaşandığı bölgede yol temizleme ve yörede sel sularıyla dolan okulun giriş katında su tahliyesi çalışmalarına katıldığı sırada sele kapıldığı ortaya çıktı. Sel sularına kapılarak cenazesine Karadere'de ulaşılan Soner Özbay'ın da, Artvin'in Arhavi ilçesinden 5 ay önce tayin edildiği Araklı ilçesi Yüceyurt Mahallesi'ndeki camide imam olarak görev yaptığı öğrenildi. Yaşamını yitiren Mahmut Köse'nin ise ilçede esnaf olduğu belirtildi.

Bakanlar bölgede

İlçeye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Araklı Kaymakamlığı'nda Kriz Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ederek Vali İsmail Ustaoğlu'ndan bilgi aldı.

Sel ve heyelanın nedenlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Soylu, "Bu tip olaylarda çok doğaldır, ilk duyulanın kamuoyuna yansıması ama HES aşağıda, olay yukarıda. Onun için yukardan, çok tepeden kopan bir parçanın sonucu gelmiş bir heyelan. Arkadaşlarımız yukarda bütün detaylı bilgileri ilettiler ve iki ana aks var. İki ana dereden gelen ve bir yerde yoğunlaşan bir heyelan ve ardından sel ve bu olayın zannediyorum HES onun biraz daha aşağısında" diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de, "HES bunun doğuş sebebi değil. HES bunun kurbanı olmuş, aşağıda. Yani tamamen doğal bir olay" dedi.

Başsağlığı ve sabır diledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Trabzon Araklı'da meydana gelen sel felaketinde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum." dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Trabzon Araklı'da meydana gelen sel felaketinde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin kayıp olduğu sel felaketine ilişkin paylaşımda bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu, paylaşımında şunları kaydetti: Araklı'da meydana gelen sel felaketinde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaşanan sel felaketi sonucu kaybolan vatandaşlarımızın da bir an önce sağ salim bulunmasını umut ediyorum."