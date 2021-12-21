2022'DE BURÇLARI NELER BEKLİYOR?
2022'DE BURÇLARI NELER BEKLİYOR?
0
ÖLÜ SAYISI 200'Ü GEÇTİ
ÖLÜ SAYISI 200'Ü GEÇTİ
0
KÖPEKLERE ÖZEL PARK
KÖPEKLERE ÖZEL PARK
0
KİLO VERECEKTİ ŞAMPİYON OLDU
KİLO VERECEKTİ ŞAMPİYON OLDU
0

Araştırma ve öğretim görevlisi alınacak

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 19 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alımı yapacağını duyurdu

Araştırma ve öğretim görevlisi alınacak
21 Aralık 2021 Salı 11:10

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi birimlerine Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca akademik personel alınacaktır.

 


GENEL ŞARTLAR:
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2. ALES’in ilgili puan türünden en az 70 puan almış olmak, (Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.)
3. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.


DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
Malatya Turgut Özal Üniversitesi 19 kişi alacak
Sonraki Haber
Çocuğu kaçırılan anne hukuk mücadelesi veriyor
2022 yılında burçları neler bekliyor
2022 yılında burçları neler bekliyor
0
Malatya Turgut Özal Üniversitesi 19 kişi alacak
Malatya Turgut Özal Üniversitesi 19 kişi alacak
0
TCDD Genel Müdürlüğü işçi alacak
TCDD Genel Müdürlüğü işçi alacak
0
Üniversiteye sözleşmeli personel alınacak
Üniversiteye sözleşmeli personel alınacak
0
22 orman mühendisi alınacak
22 orman mühendisi alınacak
0
Bir gazeteci bir gazeteciye tokat attı! Utanç verici görüntüler
Bir gazeteci bir gazeteciye tokat attı! Utanç verici görüntüler
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.