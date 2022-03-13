YENİ YUVASI ANTALYA!
YENİ YUVASI ANTALYA!
0
BU AÇIKLAMASI TEPKİ TOPLADI
BU AÇIKLAMASI TEPKİ TOPLADI
0
ÖYLE BİR TAZMİNAT İSTEDİ Kİ...
ÖYLE BİR TAZMİNAT İSTEDİ Kİ...
0
ÜNLÜ OYUNCUYA TACİZDE FLAŞ GELİŞME!
ÜNLÜ OYUNCUYA TACİZDE FLAŞ GELİŞME!
0

Arazide başından vurulmuş bir ceset bulundu!

Arazide başından vurulmuş bir ceset bulundu!
13 Mart 2022 Pazar 10:07

Bursa'da, arazide başından silahla vurulmuş bir kişinin cesedi bulundu. Yapılan incelemede cesedin Ferdi Sevim'e (39) ait olduğu belirlendi.

Yıldırım ilçesi, Ulus Mahallesi'ndeki bir arazide hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, hareketsiz yatan kişinin öldüğünü belirledi. Yapılan kimlik kontrolünde cesedin Ferdi Sevim'e ait olduğu tespit edildi. Sevim'in başından silahla vurulduğu ve sağ bacağının altında tabanca olduğu görüldü. Sevim'in olay yerine gelen yakınları, sinir krizi geçirdi. Sevim'in cesedi, incelemenin ardından adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis intihar üzerinde dururken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bursa #ölüm #silahla vuruldu #ceset #cinayet
Önceki Haber
Yine aynı olay! Depoyu doldurup kaçtı!
Sonraki Haber
Doğal Yaşam Parkı'ndaki 24 hayvan Antalya'ya gönderilecek
Kavgayı ayırmak isterken hem darp edildi hem bıçaklandı!
Kavgayı ayırmak isterken hem darp edildi hem bıçaklandı!
0
Yine aynı olay! Depoyu doldurup kaçtı!
Yine aynı olay! Depoyu doldurup kaçtı!
0
Erdoğan'ın çıkışı sonrası Bakan Koca'dan doktorlara mektup
Erdoğan'ın çıkışı sonrası Bakan Koca'dan doktorlara mektup
0
Komşularına ateş açtı: Bir baba ve oğlu öldü, başka baba ve oğlu ise yaralandı
Komşularına ateş açtı: Bir baba ve oğlu öldü, başka baba ve oğlu ise yaralandı
0
Kartopu savaşı silahlı kavgaya dönüştü! İşte o görüntüler...
Kartopu savaşı silahlı kavgaya dönüştü! İşte o görüntüler...
0
Kirişçi: Tarımda kendi kendimize yeter hale geleceğiz
Kirişçi: Tarımda kendi kendimize yeter hale geleceğiz
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.