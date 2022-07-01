BAŞKAN TİMSAHLA EVLENDİ
BAŞKAN TİMSAHLA EVLENDİ
0
PANDEMİYE NEDEN OLUR MU?
PANDEMİYE NEDEN OLUR MU?
0
DOĞU PERİNÇEK YORUMU
DOĞU PERİNÇEK YORUMU
0
4 KİŞİ KÜÇÜK KIZA TECAVÜZ ETTİ!
4 KİŞİ KÜÇÜK KIZA TECAVÜZ ETTİ!
0
banner776

Arazide kayıp düşen asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı'nın arazide kayıp düşerek şehit olduğunu açıkladı

Arazide kayıp düşen asker şehit oldu
01 Temmuz 2022 Cuma 15:44

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde, 1 Temmuz 2022 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı, arazide kayarak düşmesi sonucu şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit Uzman Çavuş Serkan Taşcı için yayımladığı taziye mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız 1 Temmuz 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #şehit #serkan taşcı #pençe kilit şehit
Önceki Haber
İzmir Çeşme'de makilik alanda yangın
Sonraki Haber
Sigaraya 2 lira zam geldi! İşte yeni fiyatlar...
Kayıp genç otelde ölü bulundu!
Kayıp genç otelde ölü bulundu!
0
Öğrenciler gerçek Hekim Andı'nı okumak isteyince ışıkları kapatıp, perdeyi çektiler!
Öğrenciler gerçek Hekim Andı'nı okumak isteyince ışıkları kapatıp, perdeyi çektiler!
0
Merkezi Finans ve İhale Birimi Uzmanı alınacak
Merkezi Finans ve İhale Birimi Uzmanı alınacak
0
Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi alacak
0
İstanbul Üniversitesi 38 kişi alacak
İstanbul Üniversitesi 38 kişi alacak
0
Artvin'de heyelan! TIR'ın üstüne kayalıklar böyle devrildi
Artvin'de heyelan! TIR'ın üstüne kayalıklar böyle devrildi
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.