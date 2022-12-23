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Araziye atılan ahşap dolaptan ceset çıktı!

Samsun 19 Mayıs ilçesinde boş arazide bulunan ahşap dolaptan gelen kötü koku üzerine mahalleli durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede dolabın içinde ceset buldu. Dolabı araziye bıraktığı öğrenilen 30 yaşındaki O.K. gözaltına alındı

Araziye atılan ahşap dolaptan ceset çıktı!
23 Aralık 2022 Cuma 15:30

Kentte, 19 Mayıs ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Medrese Sokak'ta boş arazideki ahşap dolaptan kötü koku yayıldığını fark edenler, polise haber verdi. Polisin incelemesinde dolapta erkek cesedi olduğu belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin bulunduğu dolabı araziye bıraktığı tespit edilen O.K. gözaltına alındı. Ceset otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi. Polise ifade veren O.K.'nin, "Bana bunu nakliye aracı tutup buraya getirmemi söylediler. İçinde çadır ve malzemelerinin olduğu bilgisi verildi" dediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #samsun #ceset #haber
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