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Arel Üniversitesi 75 kişi alacak

İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğü 75 akademik personel alımı yapacağını duyurdu

Arel Üniversitesi 75 kişi alacak
16 Şubat 2022 Çarşamba 10:40

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Arel Üniversitesi ilanda belirtilen Fakülte/Yüksekokul bölümlerine 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddelerine göre öğretim elemanları alınacaktır.

 

İlan için başvurular 16 Şubat 2022 ile 2 Mart 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Başvurularında İstenen Belgeler;
- Başvurdukları bölüm adı, ilan tarihi, yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe, (Dilekçeler başvuru yapılan Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Dekanlığına/Müdürlüğüne hitaben yazılacaktır)
- Özgeçmiş, (YÖK Formatında) - ALES belgesi ilgili puan türünden 70 puan ,
- Yabancı dil sınav belgesi Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından:Yabancı Dilde Eğitim Veren Programlara başvurularda en az 85 dil puanı. Diğer program başvurularında 50 puan,
- Onaylı lisans, yüksek lisans diplomalar, e-Devlet mezun belgesi ve varsa doktora öğrenci belgeleri,
- Onaylı lisans Transkripti,
- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
- 1 Adet vesikalık fotoğraf,
- Varsa ilgili alanda bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya.


 

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