Arel Üniversitesi 75 kişi alacak

İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğü 75 akademik personel alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Arel Üniversitesi ilanda belirtilen Fakülte/Yüksekokul bölümlerine 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddelerine göre öğretim elemanları alınacaktır.

İlan için başvurular 16 Şubat 2022 ile 2 Mart 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Başvurularında İstenen Belgeler;

- Başvurdukları bölüm adı, ilan tarihi, yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe, (Dilekçeler başvuru yapılan Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Dekanlığına/Müdürlüğüne hitaben yazılacaktır)

- Özgeçmiş, (YÖK Formatında) - ALES belgesi ilgili puan türünden 70 puan ,

- Yabancı dil sınav belgesi Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından:Yabancı Dilde Eğitim Veren Programlara başvurularda en az 85 dil puanı. Diğer program başvurularında 50 puan,

- Onaylı lisans, yüksek lisans diplomalar, e-Devlet mezun belgesi ve varsa doktora öğrenci belgeleri,

- Onaylı lisans Transkripti,

- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

- 1 Adet vesikalık fotoğraf,

- Varsa ilgili alanda bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya.





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