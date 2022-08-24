Arel Üniversitesi akademik personel alacak

İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğü, 75 akademik personel alacağını açıkladı

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Arel Üniversitesi ilanda belirtilen Fakülte/Yüksekokul bölümlerine 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddelerine göre öğretim elemanları alınacaktır.

Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi ilanına başvuran adayların www.arel.edu.tr adresinde yayınlanan https://arel.edu.tr/tr/node/3427 link adresinden "İstanbul Arel Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Değerlendirme Ölçütleri Puanlandırma Tablosu"nu doldurmaları gerekmektedir.

İlan için bugün başlayan başvurular 8 Eylül 2022 tarihinde son bulacaktır.

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