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Arel Üniversitesi'nin binasında çökme!

Arel Üniversitesi'nin binasında çökme!
24 Ekim 2022 Pazartesi 09:39

Küçükçekmece'de yan tarafındaki inşaatın istinat duvarında meydana gelen çökme nedeniyle Arel Üniversitesi binasında çatlaklar oluştu. Hafriyat kamyonlarıyla çukur doldurularak çökmenin önüne geçmeye çalışılırken, bu sefer binanın bir kısmı çöktü. Öte yandan, üniversitenin yakınında bulunan 6 binadaki 128 dairede yaşayan vatandaşlar ile bir yurt binasındaki 71 öğrenci tahliye edildi.


Olay, dün 16.00 sıralarında Sefaköy’de bulunan Arel Üniversitesi’nde meydana geldi. Üniversitenin yanında yapılan bir inşaatın istinat duvarının çökmesi binada göçüğe neden oldu. Üniversite binası ve çevre binalar tedbir amaçlı boşaltıldı. İhbar üzerine polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. İstinat duvarını doldurmak için hafriyat çalışmaları devam ederken, üniversite tedbir amaçlı bir süreliğine uzaktan eğitime geçtiğini duyurdu.


Olay yerini incelemek için gelen Arel Üniversitesi Rektörü Ercan Yegez, "Binaya giriş şu anda yasaklanmış durumda. Her türlü çaba sergileniyor, şu anda bekliyoruz." dedi.

Hafriyat kamyonlarıyla çukur doldurularak çökmenin önüne geçmeye çalışılırken, bu sefer binanın bir kısmı çöktü. Binanın büyük gürültüyle çökmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.


6 BİNA VE 1 YURT TAHLİYE EDİLDİ


Gece saatlerinde inşaat alanında ve çöken Üniversite binasında inceleme yapan ekipler, yakında bulunan 6 binadaki 128 dairede yaşayan vatandaşlar ile bir yurt binasındaki 71 öğrenciyi tahliye etti. Tahliye edilenler, belediyeye ait otobüsler ile hotellere yerleştirildi.

Ekiplerin çalışmaları halen devam ediyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #arel üniversitesi #çökme #haber
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