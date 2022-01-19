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Arkadaşını tüfekle cinsel organından vurdu!

Arkadaşını tüfekle cinsel organından vurdu!
19 Ocak 2022 Çarşamba 09:20

Karaman'da Ahmet B. isimli bir kişi, arkadaşı A.D.'yi tüfekle cinsel organından vurdu. A.D. ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede ameliyata alınırken, polis de kaçan Ahmet B.'nin peşine düştü

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Abbas Mahallesi 342 Sokaktaki bir apartmanda meydana geldi.  Taksici olduğu öğrenilen Ahmet B., evine gittiği A.D.yi dışarı çağırdı. A.D., dışarı çıkmak için apartman girişine geldiği sırada Ahmet B. av tüfeğiyle ateş açtı. Cinsel organından vurulan A.D., kanlar içerisinde kaldı. Ahmet B. ise taksisiyle olay yerinden uzaklaştı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. A.D., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesini ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ameliyata alınan A.D.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Polis, Ahmet B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #arkadaşını vurdu #cinsel organ #yaralama #karaman
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