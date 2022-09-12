HALUK LEVENT'TEN MUHTEŞEM KONSER
HALUK LEVENT'TEN MUHTEŞEM KONSER
0
EV HAPSİ KALDIRILDI AMA...
EV HAPSİ KALDIRILDI AMA...
0
MÜCEVHERLERİ KİME KALACAK?
MÜCEVHERLERİ KİME KALACAK?
0
ALTIN GÜVERCİN'İ KAZANAN BELLİ OLDU
ALTIN GÜVERCİN'İ KAZANAN BELLİ OLDU
0

Arkadaşının ofisinde saldırıya uğradı, öldü!

Arkadaşının ofisinde saldırıya uğradı, öldü!
12 Eylül 2022 Pazartesi 08:38

Adana'da arkadaşının çalıştığı mimarlık ofisinde kimliği belirsiz bir kişinin av tüfekli saldırısına uğrayan Zorbey Uğurludoğan (28), hayatını kaybetti

Olay, saat 01.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi Mehmet Kartal Bulvarı'nda meydana geldi. Gece arkadaşının çalıştığı mimarlık ofisine giden Zorbey Uğurludoğan, içeriye giren kimliği belirsiz kişinin av tüfekli saldırısına uğradı. Sırtından, bacağından ve kolundan vurulan Uğurludoğan, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Uğurludoğan, ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Uğurludoğan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 

Cinayet şüphelisini yakalamak için harekete geçen polis, çalışmalarına çok yönlü olarak devam ediyor. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #adana #ölüm #saldırı
Önceki Haber
TCDD personel alımı yapacak
Sonraki Haber
Kraliçenin mücevherleri kime kalacak?
Yol kenarında kadın cesedi bulundu!
Yol kenarında kadın cesedi bulundu!
0
TCDD personel alımı yapacak
TCDD personel alımı yapacak
0
Türk Standardları Enstitüsü 61 personel alacak
Türk Standardları Enstitüsü 61 personel alacak
0
İÜ Cerrahpaşa Rektörlüğü işçi alacak
İÜ Cerrahpaşa Rektörlüğü işçi alacak
0
Yürekleri yakan haber! 4 asker şehit oldu!
Yürekleri yakan haber! 4 asker şehit oldu!
0
Husumetli aileler kavga etti: 2 ölü, 3 yaralı!
Husumetli aileler kavga etti: 2 ölü, 3 yaralı!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.