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Arkadaşının otomobiliyle gezerken öldürüldü!

Konya'da arkadaşı Ali G. (23) ile otomobille gezen Abdullah Atlı (23), çevreden ateş edilmesi sonucu hayatını kaybetti. Polis, silahlı saldırıya karıştığı öne sürülen 2'si kadın 4 şüpheliyle Ali G.'yi  gözaltına aldı

Arkadaşının otomobiliyle gezerken öldürüldü!
02 Ocak 2023 Pazartesi 10:12

Olay, önceki gün Meram ilçesi Ahmet Özcan Caddesi'nde meydana geldi. Ali G., arkadaşı Abdullah Atlı ile birlikte otomobiliyle gezintiye çıktı. Bu sırada çevreden tabancayla otomobile ateş açılması sonucu Atlı yaralandı. Ağır yaralanan Atlı, arkadaşı Ali G. tarafından otomobille Meram Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Atlı, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. 

Olayla ilgili çalışma başlatan polis Ali G.'nin ifadesini aldı. Ali G. ifadesinde ''Biz otomobille gezerken dışarıdan birileri ateş açtı. Açılan ateş sonucu Abdullah yaralandı''dedi. Bölgedeki mobese ve güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, olaya karıştığı öne sürülen ve Abdullah Atlı ile aralarında alacak nedeniyle husumet bulunan 50 suçtan kaydı olan Alpaslan A. (23), 7 suçtan kaydı olan Recep C. (40), 2 suçtan kaydı olan Rabia T. (21) ve Tuğçe E. (21) ile Ali G.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgusu sürerken, Abdullah Atlı'nın cenazesi de bugün Meram Dere Mahallesi'ndeki mezarlıkta defnedildi. 
 


Kaynak: DHA
Etiketler; #konya #ölüm #haber
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