Arkadaşları ile dereye giren çocuk boğuldu!

Antalya'nın Serik ilçesinde arkadaşlarıyla yüzmeye gittiği derede suya giren 9 yaşındaki Ali İhsan Okudan boğuldu

Geçen pazar günü, Töngüşlü Mahallesi Kaşıkçı mevkisindeki Koducak Deresi'ne 2 arkadaşıyla yüzmeye giden Ali İhsan Okudan, suya girdi. Okudan'ın yaklaşık 2 metre derinliğindeki sudan çıkmaması üzerine telaşlanan arkadaşları durumu ailesine bildirdi. Ailenin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Bu sırada olay yerine gelen yakınları, Ali İhsan Okudan'ı bularak sudan çıkardı. Sağlık ekibi Ali İhsan Okudan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Okudan'ın cenazesi, Cumhuriyet savcısının ilk incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Ailesinin teslim aldığı Okudan'ın cenazesi, gözyaşlarıyla Töngüşlü Mezarlığı'na defnedildi. Ali İhsan Okudan'ın 22 Mayıs'ta 10 yaşına gireceği öğrenildi.