Arsa Yatırımında İmar Neden Önemlidir?

Arsa yatırımında imarın önemi ve gerekliliği arsa satın alınmadan önce mutlaka incelenmelidir.

Arsa yatırımında imarın önemi ve gerekliliği arsa satın alınmadan önce mutlaka incelenmelidir. İmar, toprağın (arsanın) nasıl kullanılacağının belirlendiği ve toprak özelliklerinin de dikkate alındığı bir unsurdur. Devlet tarafından yapılacak olan denetim, üretim izni ve diğer kontroller de imar ile belirlenir. Dolayısı ile arsa yatırımında imarına yönelik inceleme yapmak ve bilgi edinmek sonra yaşanabilecek sorunların önüne geçmek için önemlidir. Arsada imar meselesi yatırım için bilinmesi gereken önemli konulardan biridir.

Arsa Yatırımında İmar Nedir?

Arsanın imarı olması ve olmaması arasında farklar vardır. İmarlı arsa ve imarsız arsa olarak iki kategoriye ayrılan bu konunun detaylarını bilerek yatırım yapılması önerilir. İmarlı arsaların üzerine bina inşa edilebilmektedir. Bu sebep ile de imarlı arsa olarak kategorize edilirler. Doğrudan tarımsal üretim ve zirai çalışmalar için kullanılamayan arsa türü de imarlı arsadır.

İmarsız arsa ise imarlı arsanın tam tersidir. Tarımsal ve zirai faaliyetler için kullanılması uygun olan bu arsalar çoğunlukla tarla olarak kullanılmaktadır. İmarsız arazi ya da imarsız arsa alındığında ise üzerine bina inşa edilemeyeceğinin bilinmesi gerekir. Devletin alacağı kararlar doğrultusunda imarsız arsa, imara açılabilir.

İmarsız Arsa İmara Açılır Mı?

İmarsız arsayı imara açmak için karar alınması ve gerekli incelemelerin yapılması gerekir. İncelemeler sonrası eğer uygun görülür ise imarsız arsa, imarlı arsa olarak değiştirilebilmektedir. Bu noktada tüm görev belediyeye düşmektedir. Arsanın bulunduğu bölgenin belediyesi tarafından imarlı ve imarsız belirlemesi yapılabilmektedir. Arsada imar sorunları için de yine belediyeye başvurmak gerekir.

Arsanın İmarlı Olup Olmadığı Öğrenilebilir Mi?

Arsanın imarlı olduğunu öğrenmek için belediye üzerinden işlem yapmak gerekir. Belediyelerin imar planlarına yönelik oluşturdukları imar bölümleri bulunur. İmar bölümleri ve tüm kayıtlar çoğunlukla belediyelerin dijital kanallarında yer alır. Dijital kanallarda yer almayan kayıtlar için ise doğrudan belediyeye başvuru yapılmalıdır.

Arsa İmarlarında Yer Alan Bilgiler Nelerdir?

İmar bilgisinde yer alan bilgiler arsanın özelliklerini de göstermektedir. İmarda yer alan bilgiler şu şekilde açıklanabilir:

-Arsanın sınırları

-Arsanın hangi amaçlar için kullanılabileceği

-Yapı izni var ise yapı için gereken şartlar

-İmar için gereken bilgiler

-İmar izni verilen yapının özellikleri ile ilgili kısıtlamalar

-Bahçe büyüklüğü

Bunlar ve bunlara benzer bilgiler imar bilgisi içerisinde yer almaktadır. İnşası ya da yapılaşması gerçekleştirilecek olan binaya ilişkin tüm sınırlar ve koşullar da imar belgesinde bulunmaktadır.

İmar Oranları Nedir?

Arsa imar oranları farklı seviyelerde olabilmektedir. Çoğunlukla 3 kategori ile karşılaşılır. Bu kategoriler şunlardır:

-%30 imarlı arsa

-%40 imarlı arsa

-%50 imarlı arsa

Her bir yüzde, arsanın imar için ne kadar kullanılıp kullanılmayacağını ifade eder. Arsada imar bilgisi alınmadan yatırım yapılmaması tavsiye edilir. Arsa bilgileri elde edildikten sonra imar oranına da dikkat etmek gerekir.