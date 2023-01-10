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Artık flört etmek bile lüks! Maliyeti 4 bin lirayı aşıyor

Ekonomik kriz özel hayatı da etkiliyor. Artık sadece evlenmek değil flört etmek de çok maliyetli. Yapılan araştırmada flörtün maliyeti 4 bin lira oldu

Artık flört etmek bile lüks! Maliyeti 4 bin lirayı aşıyor
10 Ocak 2023 Salı 12:01

Türkiye’de evlilikle sonuçlanan flört ve nişanlılığın aylık asgari maliyetinin 4.000 TL’yi aştığı belirlendi.

Ekonomik kriz kendisini her alanda göstermeye devam ediyor. Alışveriş sitesi Avantajix.com, bir anket yaparak flört ve nişanlılık süreçlerinde yapılan harcamaları sordu. Rastgele seçilen 27-35 yaş aralığındaki katılımcılara, ne kadar harcama yapıldığı soruldu.

Ankete bin kişi katılırken çiftler, ortalama 2 yıl süren flört ve nişanlılık dönemlerinde sinema, tiyatro ya da başka bir etkinliğe katılmak, beraber yemek yemek için ayda ortalama 10 kez buluşuyorlar.

Flört çiftler, ilişkinin ilk yılında ayda en az on buluşma için toplamda 55 bin TL harcıyor. Her buluşmanın ortalama maliyeti 350 TL oluyor. Sevgililer günü, doğum günleri ve yılbaşı gibi özel günlerde yenilen yemeklere, karşılıklı alınan hediyelere harcanan para 13 bin TL’yi buluyor.

İkinci yıl buluşma maliyetleri 43 bin TL seviyelerine geriliyor. İkinci yıldaki her buluşma 250 TL’ye mal oluyor. İkinci yıl hediyelere ve özel gün yemeklerine 10 bin TL harcanıyor. Bu dönemde gerçekleşen evlilik teklifi ritüelinin gideri ise ortalama 3 bin TL oluyor. Araştırmaya göre, flört ve nişanlılık döneminde ilk ay harcamaları ağırlıklı olarak erkekler yapıyor, diğer aylar kadınlar da harcamalara katılıyor.

Araştırmaya katılanların sadece yüzde 20’si ilk ay dışında da buluşmalarda hesabı erkeklerin ödediğini, yüzde 75’i ise ödemelerin “Alman usulü” yapıldığını bildirdi. Araştırmaya göre, flört ve nişanlılık dönemlerinde harcamaların buluşmalarla sınırlı değil. Erkekler ve kadınların partnerlerine güzel görünmek için giyime, cilt bakımına, kuaföre, berbere ve spora ciddi paralar harcadıkları da ortaya çıkan sonuçlar oldu.

Ayrıca araştırmada, hediye almakta zorlananların genelde online alışverişi tercih ettiği bilgisi de yer aldı.

Etiketler; #flört #flörtün maliyeti #ekonomi #haber
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