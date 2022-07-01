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Artvin'de heyelan! TIR'ın üstüne kayalıklar böyle devrildi

Artvin'in Hopa ilçesinde heyelan meydana geldi. Karadeniz Sahil Yolu Esenkıyı mevkisinde meydana gelen heyelanda kayalıklar bir TIR'ın üzerine devrildi. Kayalıkların altında kalan TIR'ın şoförü hayatını kaybederken, kayalıkların düşme anı ise görüntülendi

01 Temmuz 2022 Cuma 09:38

Hopa ilçesi Karadeniz Sahil Yolu Esenkıyı mevkisinde saat 07.30 sıralarında heyelan meydana geldi. Gürcistan’a gitmek üzere yol kenarında park halinde bekleyen TIR, yamaçtan kopan dev kayaların altında kaldı. Diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, HOPAK, AKUT, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu TIR şoförünün cansız bedenine ulaşıldı. İsmi henüz belirlenemeyen şoförün cenazesi, morga kaldırıldı.

Heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu’nda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, kayaların altında başka araç olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Bu arada heyelan anı, tünele ait güvenlik kamerasına yansıdı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #artvin #heyelan #kayalıklar #tır
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