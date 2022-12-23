Asgari ücret emekçiye az, patrona çok geldi!

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret temmuz ayına göre net yüzde 54,66’lık artışla 8 bin 506 TL oldu. Yeni asgari ücret kasım ayı açlık sınırının yaklaşık yüzde 10’luk farkla üzerine çıkarken açıklanan ücret işçiye az, patrona çok geldi.

FATİH ÖZKILINÇ- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülke insanın merakla beklediği yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti açıkladı. Beştepe’de yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel sektörde çalışanların yüzde 37'sinin doğrudan ilgilendiren asgari ücretin 2023’te net 8 bin 506 TL olacağını söyledi. Brüt asgari ücret ise 10 bin 8 TL oldu. 2002 yılında 184 lira olan asgari ücret son 20 yılda nominal olarak yaklaşık 47 kat artarken alım gücü ise düştü. 2002 yılının Aralık ayında bir aylık asgari ücretle yaklaşık 7 çeyrek altın alınırken bugün ise yeni yılda geçerli olacak bir aylık asgari ücretle yaklaşık beş çeyrek altın alınabiliyor.

Patronların yükü çoğaldı

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu(DİSK) Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı ve İzmir Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği(İZSİAD) Başkanı Hasan Küçükkurt değerlendirdi. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücrete ilişkin Küçükkurt, “Açıklanan asgari ücret işçiye az patrona çok. Bu şekilde çıkmaz bir denklem. Bu enflasyonist ortamda patronların yükü çoğaldı. Enflasyon düşmediği sürece bu denklem böyle gidecek. Asgari ücretteki artış maliyetlere yansıyacak ve bu durum enflasyonu daha da körükleyecek. Asgari ücreti 10 bin yaptınız tüketici fiyatları yükseldi 20 bin yapsanız yine fiyatlar yükselecek. Enflasyonu durdurmak lazım. Enflasyonu durduracak çözümler üretmek lazım. Bu da sanayicinin üretiminden ihracatından geçiyor” diye konuştu.

Emekçiler uçurumun kenarında

DİSK’in talebine göre insanca bir asgari ücretin net 13 bin 200 lira olması gerektiğini belirten DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı ise “Asgari ücretliler yeni açıklanan rakamla açlık sınırının etrafında yaşamaya mahkum edildi. Asgari ücretin 8 bin 506 TL olması emekçilerin uçurumdan aşağı atılması demek. Emekçiler çoklu yoksulluğun içerisine iteklenmiş durumda. Bu nedenle emekçiler önümüzdeki ilk seçimde AKP’ye kırmızı kartını gösterecektir. Yüzde 122,93 olan yeniden değerleme oranına göre asgari ücrete zam yapılsaydı 10 bin lira civarına gelecekti. AKP Genel Başkanı ‘Türkiye'nin elde ettiği her kazanımı, 85 milyon vatandaşın tamamının hayat kalitesini yükseltmek için kullanıyoruz’ dedi ama biz böyle olmadığını biliyoruz. Emekçiler milli gelirden pay alamıyor. Emekçiler gerçekten uçurumun kenarında hayata tutunmaya çalışıyor. Asgari ücretlilere iktidardan büyük darbe, uçurumun kenarından yuvarladılar. Bundan sonra toplumda boşanmalar, intiharlar gibi birçok toplumsal olayla karşı karşıya kalacağız. Gerçekten bu ülke yoksulluğun içine bile isteye itekleniyor” ifadelerini kullandı.